Манчестер Сіті може втратити бразильського вінгера Савінью цього літа. Про це повідомляє The Athletic.

Тоттенхем вже розпочав перемовини з 21-річним гравцем. "Містяни" не наполягають на продажу, але між клубами розпочались перемовини. Йдеться про суму в приблизно 50 млн євро. Пеп Гвардіола хотів би, щоб Савінью залишився в команді, але не утримуватиме гравця, якщо він хоче піти.

Нагадаємо, що Савінью виступав за Жирону у сезоні 2023/24 разом з Артемом Довбиком і Віктором Циганковим, коли каталонська команда сенсаційно посіла третє місце в Ла Лізі.

