Тоттенхем готує 50 мільйонів за зіркового екс-партнера Довбика і Циганкова – відома відповідь Манчестер Сіті
Вінгер Манчестер Сіті Савінью може перейти до складу переможців Ліги Європи.
Манчестер Сіті може втратити бразильського вінгера Савінью цього літа. Про це повідомляє The Athletic.
Тоттенхем вже розпочав перемовини з 21-річним гравцем. "Містяни" не наполягають на продажу, але між клубами розпочались перемовини. Йдеться про суму в приблизно 50 млн євро. Пеп Гвардіола хотів би, щоб Савінью залишився в команді, але не утримуватиме гравця, якщо він хоче піти.
Нагадаємо, що Савінью виступав за Жирону у сезоні 2023/24 разом з Артемом Довбиком і Віктором Циганковим, коли каталонська команда сенсаційно посіла третє місце в Ла Лізі.
