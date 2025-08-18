Атакувальний захисник Крістал Пелас Еберечі Езе повідомив свій клуб, що хоче приєднатися до Тоттенхема цього літа.

Клуб АПЛ знайшов заміну бунтівній зірці – ведуться переговори з топ-бомбардиром

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, очільник "шпор" Даніель Леві зв'язався зі Стівом Перішем з Крістал Пелас щодо трансферу атакувального півзахисника. Тоттенхем готовий запропонувати фіксовану плату в розмірі 55 мільйонів фунтів стерлінгів плюс додаткові 5 млн як бонуси.

Нагадаємо, що Еберечі Езе приєднався до Крістал Пелас у 2020 році. Загалом він зіграв за "орлів" у 169 матчах, в яких забив 40 голів та віддав 28 асистів. Разом з командою він виграв Кубок та Суперкубок Англії.

