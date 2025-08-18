Тоттенхем готовий зробити пропозицію за зірку збірної Англії – інсайдер розкрив фінансові подробиці
Півзахисник Крістал Пелас Еберечі Езе може змінити клуб в АПЛ.
Атакувальний захисник Крістал Пелас Еберечі Езе повідомив свій клуб, що хоче приєднатися до Тоттенхема цього літа.
Клуб АПЛ знайшов заміну бунтівній зірці – ведуться переговори з топ-бомбардиром
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, очільник "шпор" Даніель Леві зв'язався зі Стівом Перішем з Крістал Пелас щодо трансферу атакувального півзахисника. Тоттенхем готовий запропонувати фіксовану плату в розмірі 55 мільйонів фунтів стерлінгів плюс додаткові 5 млн як бонуси.
Нагадаємо, що Еберечі Езе приєднався до Крістал Пелас у 2020 році. Загалом він зіграв за "орлів" у 169 матчах, в яких забив 40 голів та віддав 28 асистів. Разом з командою він виграв Кубок та Суперкубок Англії.
"Я думав, що Клопп хворий": Мак Аллістер про ЧС-2022, вплив Де Дзербі й Слота, дружбу батька з Марадоною та втрату Жоти