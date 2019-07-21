Тоттенхем готовий запропонувати Еріксену неймовірний контракт

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен може непогано збагатитися, якщо прийме пропозицію продовжити співпрацю з клубом.

Тоттенхем не полишає спроб зберегти Крістіана Еріксена, який є одним із лідерів команди Мауріціо Почеттіно. Фіналіст Ліги чемпіонів 2018/19 готує для хавбека новий контракт із покращеними фінансовими умовами.

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28-річний данець може отримати суттєве підвищення зарплатні – клуб пропонує йому оклад 200 тисяч фунтів на тиждень, тоді як зараз Еріксен заробляє лише 80 тисяч. Втім, представники гравця повідомили клуб, що фінансова сторона не є пріоритетною для данського хавбека при прийнятті рішення щодо свого майбутнього, зазначає Daily Mail.

Контракт Еріксена з Тоттенхемом чинний ще рік. Раніше повідомлялось про інтерес Реала та Атлетіко до гравця збірної Данії.

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