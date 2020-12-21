Марсель Забітцер очолює список пріоритетних трансферів Тоттенхема, повідомляє MundoDeportivo.

Моурінью контактував із Модрічем щодо повернення в Тоттенхем

На підписанні 26-річного форварда особисто наполягає наставник "шпор" Жозе Моурінью. Лондонський клуб готовий заплатити РБ Лепциг 50 млн євро за гравця. Чинний контракт Марселя з "биками" розрахований до літа 2022 року.

У нинішньому сезоні Бундесліги Забітцер провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом. Марсель також є основною силою атаки збірної Австрії, яка протистоятиме Україні на Євро-2020.

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