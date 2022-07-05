"Шпори" вже підписали чотирьох новачків (Перішіча, Форстера, Біссума та Рішарлісона), але Антоніо Конте цього замало. Італієць налаштований побудувати команду, здатну пробитися в Лігу чемпіонів, і вимагає підсилення.

Хаві поставив хрест на Депаю, а Барселона повісила цінник

Черговим поповненням повинен стати дует із Барселони. Тоттенхем практично узгодив оренду Клемана Лангле за 3 млн євро, а також працює над переходом Мемфіса Депая. Хаві не розраховує на нідерландця в новому сезоні, тому він може остаточно покинути Камп Ноу.

За інформацією Sport.es, англійський клуб готовий заплатити за 28-річного форварда близько 20 млн євро. Водночас Барселона хоче не менше 25-ти. Нагадаємо, що Депай минулого літа перебрався в Каталонію на правах вільного агента.

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