Тоттенхем готовий забрати двох гравців Барселони, які не потрібні Хаві – серед них зірковий нападник
Лондонський клуб дуже активно працює на трансферному ринку.
"Шпори" вже підписали чотирьох новачків (Перішіча, Форстера, Біссума та Рішарлісона), але Антоніо Конте цього замало. Італієць налаштований побудувати команду, здатну пробитися в Лігу чемпіонів, і вимагає підсилення.
Хаві поставив хрест на Депаю, а Барселона повісила цінник
Черговим поповненням повинен стати дует із Барселони. Тоттенхем практично узгодив оренду Клемана Лангле за 3 млн євро, а також працює над переходом Мемфіса Депая. Хаві не розраховує на нідерландця в новому сезоні, тому він може остаточно покинути Камп Ноу.
За інформацією Sport.es, англійський клуб готовий заплатити за 28-річного форварда близько 20 млн євро. Водночас Барселона хоче не менше 25-ти. Нагадаємо, що Депай минулого літа перебрався в Каталонію на правах вільного агента.
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