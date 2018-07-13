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Тоттенхем готовий відпустити Алдервейрелда в Манчестер Юнайтед за 60 млн фунтів

16:04 4 Читать на русском
Тоттенхем готовий відпустити Алдервейрелда в Манчестер Юнайтед за 60 млн фунтів
Тобі Алдервейрелд / Фото: Sky Sports

Бельгійський захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд може переїхати на Олд Траффорд вже цього літа.

Захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд може змінити клуб в цього трансферного вікна.

29-річний гравець раніше не зміг домовитися з клубом про новий контракт, а "шпори" не хочуть відпускати бельгійця через рік безкоштовно. Лондонці готові продати Алдервейрелда в Манчестер Юнайтед за 60 мільйонів фунтів, повідомляє Daily Mail.

Спочатку Тоттенхем хотів виручити 75 мільйонів, але з цією сумою переговори заходять у глухий кут.

Очікується, що остаточні переговори будуть проведені після ЧС-2018, коли Тобі повернеться з розташування збірної Бельгії.

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