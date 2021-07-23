"Блаугранас" відкриті до пропозицій щодо француза. Однією із зацікавлених сторін є Тоттенхем, інформує AS з посиланням на Daily Star.

Барселона рішуче налаштована позбутися Грізманна – французу шукають новий клуб після провалу обміну на Сауля

"Шпори" активно стежать за розвитком подій на Камп Ноу. Щоправда, клуб буде готовий зробити пропозицію щодо трансферу Грізманна лише у тому випадку, якщо Харрі Кейн все ж покине Лондон. Наразі пріоритетним варіантом продовження кар'єри Антуан вважає Атлетіко, за який вже виступав протягом 2014-2019 років.

У минулому сезоні за Барселону форвард провів 51 матч, забивши 20 м'ячів та 13 разів асистувавши.

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