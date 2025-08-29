Тоттенхем близький до завершення трансферу хавбека РБ Лейпциг Хаві Сімонса. Як інформує The Athletic, клуби погодили трансфер на суму 60 мільйонів євро.

Персональні умови вже узгоджені, а медогляд гравець пройшов у четвер. Залишилося владнати останні деталі його відходу з РБ Лейпциг, після чого угоду буде офіційно підтверджено. Лондонці розраховують на швидкий трансфер Сімонса в команду Томаса Франка, яка потребує підсилення після травми Джеймса Меддісона та невдалих спроб підписати Моргана Гіббса-Вайта й Еберечі Езе.

До боротьби за футболіста цього літа також долучався Челсі, а ще раніше інтерес проявляла Баварія. Проте саме Тоттенхем виявився найрішучішим і готовим задовольнити фінансові вимоги німецької команди.

Сімонс лише в січні 2024 року перейшов до РБ Лейпциг з ПСЖ за 50 мільйонів євро. Тоттенхем активно працює на трансферному ринку: цього літа клуб оформив переходи Мохаммеда Кудуса та Матіса Теля, а також оренду Жоау Паліньї.

