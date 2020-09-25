Тоттенхем автоматично пробився до наступного раунду Кубка англійської ліги, повідомляє видання Skysports.

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Нагадаємо, поєдинок 3-го туру турніру між "шпорами" і Лейтон Орієнт не відбувся через спалах коронавірусу у таборі представника нижчого дивізіону. Спочатку гру було перенесено, але згодом керівництво Ліги прийняло рішення не перегравати матч, оскільки клуб-господар не виконав своїх зобов'язань щодо проведення поєдинку. Для прикладу, навіть тести на COVID-19 для суперника оплачував Тоттенхем.

Власник Лейтон Орієнт Найджел Тревіс залишився незадоволений таким рішенням припустивши, що тепер багато хто свідомо не здаватиме тести, аби не потрапити у подібну ситуацію.

Таким чином, Тоттенхем автоматично став наступним суперником Челсі. Лондонське дербі відбудеться у вівторок, 29 вересня.

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