У Лондонському дербі Челсі розгромив Тоттенхем на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Після бідної на моменти першої половини в другому таймі стався голепад. Щоправда, забивали тільки "сині".

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На 49-й хвилині Маркос Алонсо подав кутовий на Тьягу Сілву, який головою точно пробив у дальній кут. Далі відзначився Н'Голо Канте – хавбек наважився на удар із метрів 30-ти, м'яч зачепив ногу Дайєра й від стійки залетів у сітку. Добив "шпор" у доданий арбітром час Антоніо Рюдігер. Німець наче справжній центрфорвард впевнено замкнув в один дотик передачу Вернера.

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