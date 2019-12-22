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Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ – дербі імені Моурінью за зону ЛЧ

17:34 79 Читать на русском
Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ – дербі імені Моурінью за зону ЛЧ
Тоттенхем – Челсі: дивитись матч онлайн – трансляція АПЛ 22 грудня 2019

Тоттенхем приймає Челсі, Моурінью проти колишньої команди у 18-му турі чемпіонату Англії. Склади та онлайн-трансляцію матчу АПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Челсі на "Футбол 24", стартує о 18:30 за київським часом. Господарі в разі перемоги посунуть команду Лемпарда з 4-го місця, яке дає право грати в Лізі чемпіонів. Тоттенхем до звітної зустрічі відставав від "синіх" на 3 бали. Челсі програв 4 з останніх 5 матчів АПЛ. Моурінью ж виграв усі свої 3 домашні поєдинки на чолі "шпор". Що ж переважить у лондонському дербі – молодість чи досвід, дізнаємось з трансляції матчу.

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Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ 22 грудня 2019 – дербі імені Моурінью за зону ЛЧ

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