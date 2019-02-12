Тоттенхем – Борусія Д: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Тоттенхем і дортмундська Борусія зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Тоттенхем – Борусія Д відбудеться 13 лютого в Лондоні на стадіоні Уемблі. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Тоттенхем – Борусія Д, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Рівень суперників приблизно однаковий, тому фаворитом поєдинку фахівці вважають господарів. Авторитетні контори Bwin і William Hill виставили майже ідентичні коефіцієнти на матч. Перемога Тоттенхема оцінюється в 2.35, нічия – в 3.5, а на вікторію Борусії пропонують від 2.95 до 3.1.

Що цікаво, підсумковий успіх у дуелі відводять вже Дортмунду. На вихід лідера Бундесліги в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна поставити за 1.67, а на вихід третьої команди АПЛ – за 2.1. Матч-відповідь відбудеться через 3 тижні.

Опоненти змушені обійтися на Уемблі без своїх лідерів атаки: у Тоттенхема травмовані Харрі Кейн і Деле Аллі, а Борусії не допоможе Марко Ройс. Це вплинуло на котування щодо результативності матчу. На стандартний тотал більше 2,5 пропонують коефіцієнт 1.85, стільки ж William Hill дає на відповідний тотал менше.

Нагадаємо, що на груповому етапі Ліги чемпіонів Борусія виграла квартет з Атлетіко, Брюгге та Монако, а Тоттенхем посів друге місце в боротьбі з Барселоною, Інтером і ПСВ.

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