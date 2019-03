Тоттенхем та Арсенал розписали скандальну нічию на Вемблі

Тоттенхем зіграв внічию з Арсеналом у матчі 29 туру АПЛ (1:1). Рахунок та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Англія. Прем'єр-ліга, 29 тур

Тоттенхем – Арсенал – 1:1

Голи: Кейн, 74 (пен) – Ремзі, 16

На 90-й хвилині Обамеянг не реалізував пенальті

Команди розпочали на високих швидкостях, а перший небезпечний момент створили "каноніри" вже через три хвилини після початку гри. Оборона Тоттенхема провалилась, намагаючись створити штучний офсайд, Ляказетт отримав м'яч у чужому карному і відразу пробив – мимо. Трохи згодом красиво зіграв Генріх Мхітарян, який оманливим рухом посадив на "п'яту точку" оборонця "шпор", але помилився з дуже тонкою передачею на Ляказетта.

Арсенал гостріше провів стартовий відрізок і заслужено відкрив рахунок на 16-й хвилині. Аарон Ремзі, який вже в червні стане гравцем Ювентуса, блискуче завершив швидку контратаку гостей. Тоттенхем втратив м'яч перед штрафним майданчиком "гармашів", Ляказетт виконав миттєвий пас на хід Ремзі, а той, зробивши ривок від власної половини поля, технічно обіграв Льоріса та спрямував сферу у порожні ворота. Бравіссімо!

Після пропущеного м'яча Тоттенхем почав діяти значно активніше та регулярно створював небезпеку поблизу воріт Лєно. На 24-й хвилині Харрі Кейн замкнув головою у дальній кут навісну передачу з правого флангу, однак лайнсмен справедливо зафіксував офсайд. У цьому епізоді одразу декілька гравців "шпор" опинились за лінією м'яча, тож бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором прийняла цілком слушне рішення.

З середини першого тайму підопічні Почеттіно суттєво переважали гостей у володінні м'ячем (65% на 35%), перевершивши суперника також за кількістю ударів більш ніж удвічі (7:3). Однак перед свистком на перерву могли забити як "шпори", так і "каноніри". Спочатку Івобі викрутив у дальню дев'ятку, а Льоріс круто перевів сферу на кутовий, згодом – фантастичний подвійний сейв виконав Лєно. Німецький кіпер продемонстрував дива реакції, потягнувши два поспіль удари від Еріксена та Сіссоко з близької відстані. Данець після провалу борони Арсенала не забив з лінії воротарського.

На початку другого тайму команди обмінялись ще двома супермоментами. На 53-й хвилині фірмова швидка атака "гармашів" завершилась неточним ударом Ляказетта метрів з шести. Натомість Тоттенхем майже миттєво відповів стандартом, після якого ледь не відзначився Алдервейрелд. Бельгійський захисник, опинившись першим на відскоку, влучив у бокову сітку.

З метою підсилення атаки Емері випустив Обамеянга замість Ляказетта, а Почеттіно дав шанс Ламелі, який замінив Ваньяму. Аргентинець міг забивати на 66-й хвилині ударом з лінії карного, коли м'яч просвистів поруч з дальньою стійкою воріт Лєно. Однак "шпори" таки зуміли зрівняти рахунок після явної помилки арбітрів. На 74-й хвилині Кейн повалився на газон у штрафному гостей після поштовху з боку Мустафі, а рефері без вагань вказав на "позначку". Англійський снайпер легко розвів Лєно та м'яч по різних кутах, але повтор продемонстрував, що під час стандарту Кейн перебував у явному офсайді.

А на 90-й хвилині гри Ентоні Тейлор, схоже, повернув боржок Арсеналу, призначивши спірний пенальті на Обамеянгу, який впав після боротьби з Санчесом. Однак габонський форвард подарунок рефері змарнував, не зумівши обіграти Льоріса. У компенсований час ще встиг відзначитись Торрейра, який ледь не відірвав ногу Роузу – пряма червона.

У підсумку команди розписали бойову нічию, якою значно більше мають бути задоволені "шпори". Команда Почеттіно, яка перебуває на третій позиції (61), продовжує випереджати четвертий у таблиці Арсенал на чотири пункти (57).

Відсутність VAR – ганьба найкращої ліги світу

Ентоні Тейлор фактично поцупив перемогу в Арсенала. Пенальті, який призвів до гола Кейна, був призначений після порушення правил… з боку гравців Тоттенхема. Рефері миттєво зреагував на поштовх Мустафі, однак лайнсмен прогавив явний офсайд Кейна та ще декількох гравців "шпор". Скільки не протестували підопічні Емері, а рішення Тейлора скасувати не вдалось, бо найкраща ліга світу досі не має у своєму розпорядженні системи VAR. Це справжня ганьба для англійської Прем'єр-ліги, яка досі не використовує відеотехнології. Ла Ліга, Бундесліга та Серія А вже давно зробили крок вперед, хоча заробляють на телетрансляціях в рази менше. Можливо, ситуація зміниться, якщо АПЛ очолить нинішній керівник іспанської першості Хав'єр Тебас? Принаймні останній рухається в ногу з технічним прогресом.

FIVE (5) Tottenham players are offside in this picture and Kane is the most offside of them all. Who was the linesman tracking, Hugo Lloris? pic.twitter.com/i9DqX3vDcY