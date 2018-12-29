У матчі 20 туру АПЛ Тоттенхем вдома сенсаційно поступився Вулверхемптону. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Чемпіонат Англії 2018/19, 20 тур
Тоттенхем – Вулверхемптон – 1:3
Голи: Кейн, 22 – Болі, 72, Хіменес, 84, Кошта, 87
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Тоттенхем у матчі 20 туру АПЛ вдома приймав Вулверхемптон. "Шпори" після фантастичного гола Харрі Кейна вигравали з рахунком 1:0 і мали довести поєдинок до переможного завершення.
Але "вовки" здійснили неймовірний камбек і зусиллями Болі, Хіменеса та Кошти перевернули гру з ніг на голову і здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:1.
Тоттенхем після 20 турів продовжує займати 2 сходинку і має 45 очок, Вулверхемптон набрав 29 пунктів і вийшов на 7 позицію в турнірній таблиці АПЛ.