У матчі 20 туру АПЛ Тоттенхем вдома сенсаційно поступився Вулверхемптону. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 20 тур

Тоттенхем – Вулверхемптон – 1:3

Голи: Кейн, 22 – Болі, 72, Хіменес, 84, Кошта, 87

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Тоттенхем у матчі 20 туру АПЛ вдома приймав Вулверхемптон. "Шпори" після фантастичного гола Харрі Кейна вигравали з рахунком 1:0 і мали довести поєдинок до переможного завершення.

Але "вовки" здійснили неймовірний камбек і зусиллями Болі, Хіменеса та Кошти перевернули гру з ніг на голову і здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:1.

Тоттенхем після 20 турів продовжує займати 2 сходинку і має 45 очок, Вулверхемптон набрав 29 пунктів і вийшов на 7 позицію в турнірній таблиці АПЛ.