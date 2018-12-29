toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ЮВЕНТУС - САМПДОРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тоттенхем –​​​​​​​ Вулверхемптон –​​​​​​​ 1:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

20:25 54 Читать на русском
Тоттенхем –​​​​​​​ Вулверхемптон –​​​​​​​ 1:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Вулверхемптон / ФК Вулверхемптон

У матчі 20 туру АПЛ Тоттенхем вдома сенсаційно поступився Вулверхемптону. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 20 тур

Тоттенхем – Вулверхемптон – 1:3

Голи: Кейн, 22 – Болі, 72, Хіменес, 84, Кошта, 87

Тоттенхем несподівано поступився Вулверхемптону, Брайтон обіграв Евертон: 20-й тур АПЛ, матчі суботи

Тоттенхем у матчі 20 туру АПЛ вдома приймав Вулверхемптон. "Шпори" після фантастичного гола Харрі Кейна вигравали з рахунком 1:0 і мали довести поєдинок до переможного завершення.

Але "вовки" здійснили неймовірний камбек і зусиллями Болі, Хіменеса та Кошти перевернули гру з ніг на голову і здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:1.

Тоттенхем після 20 турів продовжує займати 2 сходинку і має 45 очок, Вулверхемптон набрав 29 пунктів і вийшов на 7 позицію в турнірній таблиці АПЛ.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія20 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Вулверхемптон: Субота 29 грудня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
1 : 3
Вулверхемптон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Англія Тоттенхем - Вулверхемптон Тоттенхем Тоттенхем Вулверхемптон Вулверхемптон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
41
хв
Мілан
21:30
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук