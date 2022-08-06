Тоттенхем розгромив Саутгемптон в рамках 1-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Від Антоніо Конте чекають значного покращення результатів у його першому повноцінному сезоні на чолі Тоттенхема. Клуб виконав чимало побажань італійця, провівши активну трансферну кампанію. Однак поки результат роблять перевірені бійці.

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Матч проти Саутгемптона "шпори" почали невдало. Ворд-Праус ефектним ударом відкрив рахунок. Це був єдиний момент, який приніс радість фанам Саутгемптона. Далі Тоттенхем перебрав контроль над ситуацію до своїх рук. Лондонці забили по два м'ячі в кожному з таймів, розпочавши новий сезон з розгромної перемоги.