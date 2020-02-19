Тоттенхем – РБ Лейпциг: Нагельсманн встановив рекорд у плей-офф Ліги чемпіонів

Перший поєдинок проти Тоттенхема в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став знаковим для наставника РБ Лейпциг Юліана Нагельсманна.

Головний тренер "биків" став наймолодшим наставником, який коли-небуть виводив команду на матч плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє Opta.

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На момент поєдинку проти лондонського Тоттенхема Нагельсманну виповнилося 32 роки і 211 днів.

Раніше рекорд належав ще одному німцю Доменіко Тедеско (33 роки і 161 день), який очолював Шальке в матчах 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті (2:3, 0:7) у минулому сезоні.

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