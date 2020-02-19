toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСІЯ ТОТТЕНХЕМ - РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТАР - БЕНФІКА

Тоттенхем – РБ Лейпциг: Нагельсманн встановив рекорд у плей-офф Ліги чемпіонів

19 лютого 23:13 508 Читать на русском
Тоттенхем – РБ Лейпциг: Нагельсманн встановив рекорд у плей-офф Ліги чемпіонів
Юліан Нагельсманн / Getty images

Перший поєдинок проти Тоттенхема в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став знаковим для наставника РБ Лейпциг Юліана Нагельсманна.

 
Тімо Вернер 58’
58’ Тімо Вернер

Головний тренер "биків" став наймолодшим наставником, який коли-небуть виводив команду на матч плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє Opta.

Нагельсманн – наймолодший рекордсмен Бундесліги, провівши 100 матчів у якості тренера

На момент поєдинку проти лондонського Тоттенхема Нагельсманну виповнилося 32 роки і 211 днів.

Раніше рекорд належав ще одному німцю Доменіко Тедеско (33 роки і 161 день), який очолював Шальке в матчах 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті (2:3, 0:7) у минулому сезоні.

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе

blog_ava
Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ
19 лютого
6777
Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн Юліан Нагельсман
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
5
хв
Шахтар
19:55
Бенфіка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук