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Тоттенхем – РБ Лейпциг: Деле Аллі не стримав емоцій після своєї заміни – на щастя, ніхто не постраждав

17:42 2466 Читать на русском
Тоттенхем – РБ Лейпциг: Деле Аллі не стримав емоцій після своєї заміни – на щастя, ніхто не постраждав
Деле Аллі / Фото The Union Journal

Півзахисник Тоттенхема Делі Аллі повинен краще контролювати себе у стресових ситуаціях.

 
Тімо Вернер 58’
58’ Тімо Вернер

Під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (0:1) хавбек лондонського клубу не був найкориснішим гравцем своєї команди, тому на 64-й хвилині Жозе Моурінью вирішив замінити англійця.

Тоттенхем – РБ Лейпциг – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Деле не був у захваті від такої ідеї головного тренера, тому почав демонструвати свій важкий характер на лаві запасних, розкидуючи пляшки і бутси.

Нагадаємо, "шпори" поступились у першій зустрічі і тепер вся надія Аллі на матч-відповідь, який відбудеться у Лейпцигу 10 березня.

Тоттенхем удома мінімально поступився РБ Лейпциг і погіршив шанси на чвертьфінал Ліги чемпіонів

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Відеоновини футбольні курйози Деле Аллі Деле Аллі Тоттенхем - РБ Лейпциг Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів
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