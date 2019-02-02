Тоттенхем – Ньюкасл – 1:0

Німеччина — 19:50 2691
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Айнтрахт – Борусія Д: прототип матчів з Шахтарем, карате-гол і підозра на травму феноменального суперника України
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Шальке – Борусія М: пряма трансляція, Коноплянка грає з перших хвилинНімеччина — 19:25 1308
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Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКАУкраїна — 18:50 2726
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Рибалка відзначився асистом за Сівасспор і вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу в ТуреччиніТуреччина — 18:06 608
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Динамо – ЦСКА Софія: пряма трансляція контрольного матчуУкраїна — 16:50 3825
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