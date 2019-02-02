Тоттенхем мінімально переміг Ньюкасл у матчі 25-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Протягом першої половини зустрічі гравці Тоттенхема виглядали переконливіше, але гості стримували натиск, інколи рятував каркас воріт.

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Після перерви наступ на ворота Ньюкасла продовжився і наприкінці зустрічі "сороки" капітулювали, влучним ударом відзначився Сон.

Після 25 турів АПЛ Тоттенхем має 57 очок, відстаючи від Ліверпуля на 4 пункти. Варто відзначити, у мерсисайдців ще є гра в запасі.

Чемпіонат Англії 2018/19, 25 тур

Тоттенхем – Ньюкасл – 1:0

Гол: Сон Хин Мін, 83

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