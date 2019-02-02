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Тоттенхем – Ньюкасл – 1:0 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу

19:24 161 Читать на русском
Тоттенхем – Ньюкасл – 1:0 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу
Тоттенхем – Ньюкасл–​​​​​​​ відео гола та огляд матчу / Фото ФК Тоттенхем

 Тоттенхем мінімально переміг Ньюкасл у матчі 25-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Протягом першої половини зустрічі гравці Тоттенхема виглядали переконливіше, але гості стримували натиск, інколи рятував каркас воріт.

Тоттенхем встановив новий рекорд АПЛ за кількістю матчів без нічиїх

Після перерви наступ на ворота Ньюкасла продовжився і наприкінці зустрічі "сороки" капітулювали, влучним ударом відзначився Сон.

Після 25 турів АПЛ Тоттенхем має 57 очок, відстаючи від Ліверпуля на 4 пункти. Варто відзначити, у мерсисайдців ще є гра в запасі.

Чемпіонат Англії 2018/19, 25 тур

Тоттенхем – Ньюкасл – 1:0

Гол: Сон Хин Мін, 83

Тоттенхем не підписав жодного гравця за два трансферних вікна – перший випадок в історії АПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія25 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Ньюкасл: Субота 02 лютого 2019

Тоттенхем
Матч завершено
1 : 0
Ньюкасл
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Англія Відеоновини Хин Мін Сон Хин Мін Сон Ньюкасл Ньюкасл Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Ньюкасл
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