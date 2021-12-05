У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенхем розгромив Норвіч удома. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Шпорам" вдалося забити швидкий м'яч. На 10-й хвилині Лукас Моура наважився на удар із середньої дистанції та поцілив у верхній кут воріт.

Шедевр Фреда та перша перемога Рангніка у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас

У другій половині лондонці забили ще двічі. Спершу Давінсон Санчес розстріляв Крула з кількох метрів після подачі кутового. А згодом Сон Хин Мін отримав пас від Девіса в карній зоні, обійшов оборонця і точно пробив у дальній кут.

Манчестер Юнайтед переміг Крістал Пелас у дебютному матчі під керівництвом Рангніка, Тоттенхем розгромив Норвіч