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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: Кейн вважає свою команду фаворитом матчу

13:39 252 Читать на русском
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: Кейн вважає свою команду фаворитом матчу
Харрі Кейн / фото: ФК Тоттенхем

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн поділився очікуваннями від поєдинку 22 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Після призначення Уле Гуннара Сульшера головним тренером команди Манчестер Юнайтед здобув 5 перемог поспіль. Втім, лідер Тоттенхема вважає, що йому з партнерами під силу перервати вдалу смугу манкуніанців.

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"За останні кілька років ми все змінили. Раніше в матчах з Манчестер Юнайтед Тоттенхем був аутсайдером. А тепер чимало матчів ми розпочинаємо в статусі фаворитів, особливо домашні поєдинки.

Гадаю, що МЮ вийде на поле і гратиме доволі жваво, позаяк у них не було матчу в середині тижня. Нам потрібно стримати їх. Якщо впораємося з їхньою інтенсивністю і будемо контролювати м'яч, то зможемо здолати суперника", – цитує Кейна Sky Sports.

Матч Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ

Англія22 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Манчестер Юнайтед: Неділя 13 січня 2019

Тоттенхем
до матчу
2
год
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7
хв
Манчестер Юнайтед
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