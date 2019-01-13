Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: Кейн вважає свою команду фаворитом матчу

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн поділився очікуваннями від поєдинку 22 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Після призначення Уле Гуннара Сульшера головним тренером команди Манчестер Юнайтед здобув 5 перемог поспіль. Втім, лідер Тоттенхема вважає, що йому з партнерами під силу перервати вдалу смугу манкуніанців.

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"За останні кілька років ми все змінили. Раніше в матчах з Манчестер Юнайтед Тоттенхем був аутсайдером. А тепер чимало матчів ми розпочинаємо в статусі фаворитів, особливо домашні поєдинки.

Гадаю, що МЮ вийде на поле і гратиме доволі жваво, позаяк у них не було матчу в середині тижня. Нам потрібно стримати їх. Якщо впораємося з їхньою інтенсивністю і будемо контролювати м'яч, то зможемо здолати суперника", – цитує Кейна Sky Sports.

Матч Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30.

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