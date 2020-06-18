Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: Кейн готовий вийти у стартовому складі вперше за півроку

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью розповів про готовність Харрі Кейна зіграти у матчі 30-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

"Кейн добре потренувався, у нього немає проблем з тим, щоб завтра вийти в стартовому складі. Не знаю, скільки він зіграє. На це питання відповість тільки сам матч.

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Не можу сказати, чи у відмінній він формі. Харрі близько шести місяців не виходив на поле. Але він приголомшливий професіонал і завтра повинен вийти в основі", – цитує португальця Sky Sports.

Нагадаємо, у січні 26-річний форвард був прооперований через розрив м'яза задньої поверхні стегна, після чого на полі не з'являвся. Кейн в нинішньому сезоні забив 17 голів і віддав дві результативні передачі в 25 матчах Тоттенхема у всіх турнірах.

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