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Тоттенхем – Манчестер Сіті: газон Вемблі знову у жахливому стані

10:35 831 Читать на русском
Тоттенхем – Манчестер Сіті: газон Вемблі знову у жахливому стані
Газон стадіону Вемблі / Daily Mail

Матч 10 туру АПЛ Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться на "танкодромі" через поєдинок з американського футболу.

Тоттенхем грав із Барселоною в матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів на пошкодженому газоні Вемблі. Із Манчестер Сіті поле так само буде в жахливому стані.

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Виною цьому став поєдинок ліги NFL з американського футболу між Джексонвілем Ягуарс та та Філадельфією Іглз.

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 29 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Вемблі не буде проданий власнику Фулхема, – офіційна заява ФА

Англія10 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Манчестер Сіті: Понеділок 29 жовтня 2018

Тоттенхем

live 44'
0 : 1
Манчестер Сіті
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Англія Тоттенхем - Манчестер Сіті Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Уемблі
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