Сіті вважався фаворитом, але пропустив вже на 15-й хвилині зустрічі. Хьойберг перехопив слабку передачу Родрі і переправив на Кейна, який реалізував момент. Харрі став найкращим бомбардиром в історії Тоттенхема (267 голів) та лише третім гравцем, який оформив 200 голів в рамках АПЛ.

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Сіті спромігся створити реальний шанс лише в компенсований до першого тайму час – Марез ледь не зламав поперечину могутнім ударом. Підопічні Гвардіоли виглядали безідейно і по перерві, а от Кейн міг оформити дубль, якби не програв ближній бій Едерсону. Останні 10 хвилин "шпори" відбивались у меншості через другу жовту Ромеро. Все це не завадило Тоттенхему святкувати мінімальну перемогу.