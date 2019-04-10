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Тоттенхем – Ман Сіті: фанат нейтралізував конкурента Зінченка, немов 12-й гравець – і тут на поле увірвався Почеттіно

13:35 1090 Читать на русском
Тоттенхем – Ман Сіті: фанат нейтралізував конкурента Зінченка, немов 12-й гравець – і тут на поле увірвався Почеттіно
Тоттенхем – Манчестер Сіті 9 квітня 2019: фанат увірвався на поле нового стадіону "шпор" – подібне сталось вперше в його історії

Уперше в історії нового стадіону Тоттенхем Хотспур на поле продерся вболівальник. У першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ 2018/19 фанат намагався допомогти втримати перемогу над Манчестер Сіті. Головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно не оцінив.

78’ Хин Мін Сон
 
78’ Хин Мін Сон

Іноді вони вибігають голими, іноді полюють за селфі або хочуть донести світові якесь повідомлення. Цього разу був окремий, "тактичний" випадок – класичний 12-й гравець. Тоттенхем дотиснув Манчестер Сіті у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. А наприкінці матчу стався курйозний епізод. Фанат "шпор" вдерся в центр поля і спробував завадити розіграти м'яч супернику, який намагався відігратись.

Опонент просто заблокував гравця гостей, неначе цілком вправний опорник. Конкурент Зінченка за місце на лівому фланзі захисту Фабіан Делф змушений був зупинити гру і взявся з'ясовувати стосунки з хуліганом. Гравець, який провів не найкращий матч, спробував самотужки вивести порушника за межі поля до появи охоронців.

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Цікавий момент. Журналіст ESPN повідомляє, що першим вболівальника встиг спіймати працівник охорони Сіті. Лише через 60 секунд до епіцентру подій дістався стюард домашнього стадіону Тоттенхема.

Фанат нарвався ще й на жорстку реакцію Почеттіно. Аргентинський наставник провів з ним виховну бесіду, також вийшовши на поле. Як пожартував коментатор гри, зустріч відвідали 60 тисяч глядачів та 1 клоун.

Відзначимо, що Тоттенхем через перший подібний інцидент на новому стадіонів вартістю в 1 мільярд фунтів тепер, схоже, чекають як мінімум фінансові санкції від УЄФА.

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