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Тоттенхем – Ліверпуль: Воронін побажав "червоним" перемоги та пригадав свої голи у ворота "шпор"

12:27 244 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Воронін побажав "червоним" перемоги та пригадав свої голи у ворота "шпор"
Андрій Воронін у Ліверпулі

Український екс-гравець Ліверпуля Андрій Воронін у фіналі Ліги чемпіонів буде підтримувати свою колишню команду.

 

"Велика честь для мене, що я виступав у футболці великого клубу Ліверпуль. Хочу побажати "червоним" перемоги сьогодні. Приємно згадати, що два голи за Ліверпуль я забив саме в ворота Тоттенхема", – написав Андрій Воронін на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, український нападник виступав за Ліверпуль з 2007-го по 2010-й рік, Воронін провів за "червоних" 40 ігор, забив 6 голів та віддав 5 результативних передач.

До слова, Ліверпуль зустрінеться з Тоттенхемом у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Поєдинок відбудеться сьогодні, 1 червня, початок матчу о 22:00.

Тоттенхем – Ліверпуль: все найцікавіше в день фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 (LIVE)

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Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини Андрій Воронін Андрій Воронін
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