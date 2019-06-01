Тоттенхем – Ліверпуль: "Сьогодні в Мадриді будуть танці!" – як відривались фанати "шпор" перед фіналом ЛЧ

Якщо вболівальники Ліверпуля багато співають, то прихильники Тоттенхема вправні у танцювальному ремеслі.

Вболівальники Тоттенхема влаштували собі музичний "open-air", щоб налаштуватись на фінальний матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

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Фанати несамовито танцювали під світові хіти, такі як "Freed from desire" та "Seven nation’s army" від культової групи White stripes. Все це супроводжувалось традиційним споживанням великої кількості пива.

Нагадаємо, заключний матч ЛЧ сезону 2018/19 між Тоттенхемом та Ліверпулем відбувається на арені Ванда Метрополітано. Стартовий свисток пролунав о 22:00.

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