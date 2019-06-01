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Тоттенхем – Ліверпуль: "шпори" програли всі перші тайми в Лізі чемпіонів сезону 2018/19

1 червня 23:26 288 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: "шпори" програли всі перші тайми в Лізі чемпіонів сезону 2018/19
Тобі Алдервейрелд / фото із соцмереж

Лондонський Тоттенхем поступився Ліверпулю у першому таймі фінального матчу Ліги чемпіонів і встановив сумнівне досягнення у рамках головного євротурніру.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Шпори" підтвердили статус команди, що програє перші тайми поєдинків цьогорічної ЛЧ. Про це повідомляє Opta Sports.

Тоттенхем – Ліверпуль – відео гола Салаха

Вирішальний матч проти Ліверпуля – вже 13-й, у якому Тоттенхем програв перший тайм. Цікаво, що 6 із таких поєдинків лондонці в підсумку зуміли виграти, а ще два звели до нічиєї.

Відзначимо, що наразі єдиний гол у матчі вже на 2-й хвилині забив Мохамед Салах із одинадцятиметрової позначки. Пенальті вже на 23-й секунді поєдинку призначив Дамір Скоміна в суперечливому епізоді з нібито грою рукою Мусси Сіссоко.

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Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
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Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем
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