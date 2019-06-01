Тоттенхем – Ліверпуль: "шпори" програли всі перші тайми в Лізі чемпіонів сезону 2018/19

Лондонський Тоттенхем поступився Ліверпулю у першому таймі фінального матчу Ліги чемпіонів і встановив сумнівне досягнення у рамках головного євротурніру.

"Шпори" підтвердили статус команди, що програє перші тайми поєдинків цьогорічної ЛЧ. Про це повідомляє Opta Sports.

Тоттенхем – Ліверпуль – відео гола Салаха

Вирішальний матч проти Ліверпуля – вже 13-й, у якому Тоттенхем програв перший тайм. Цікаво, що 6 із таких поєдинків лондонці в підсумку зуміли виграти, а ще два звели до нічиєї.

Відзначимо, що наразі єдиний гол у матчі вже на 2-й хвилині забив Мохамед Салах із одинадцятиметрової позначки. Пенальті вже на 23-й секунді поєдинку призначив Дамір Скоміна в суперечливому епізоді з нібито грою рукою Мусси Сіссоко.