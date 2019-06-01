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Тоттенхем – Ліверпуль: "шпори" більше за всіх пропускали в перші 15 хвилин у Лізі чемпіонів 2018/19

1 червня 23:51 95 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: "шпори" більше за всіх пропускали в перші 15 хвилин у Лізі чемпіонів 2018/19
Тоттенхем – Ліверпуль – 0:1 / Твіттер Ліверпуля

Тоттенхем встановив сумнівне досягнення у цьогорічній Лізі чемпіонів через пропущений гол з пенальті у виконанні Салаха.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Тоттенхем пропустив вже на 2-й хвилині матчу і встановив досить неприємне досягнення в цьогорічній Лізі чемпіонів, передає BBC 5 Live Sport..

Тоттенхем – Ліверпуль: "шпори" програли всі перші тайми в Лізі чемпіонів сезону 2018/19

Пропущений гол з пенальті став вже 7-м із 17-ти на турнірі в перші 15 хвилин. Більше за лондонців на перших хвилинах не пропускав ніхто.

Нагадаємо, вирішальний матч ЛЧ сезону 2018/19 між Тоттенхемом та Ліверпулем відбувається на арені Ванда Метрополітано. Стартовий свисток пролунав о 22:00. Онлайн-трансляцію матчу можна подивитись на сайті "Футбол 24".

Тоттенхем – Ліверпуль: Салах забиває на 108-й секунді у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19 – "шпори" мають зробити неможливе

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Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем
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