Тоттенхем – Ліверпуль: "шпори" більше за всіх пропускали в перші 15 хвилин у Лізі чемпіонів 2018/19

Тоттенхем встановив сумнівне досягнення у цьогорічній Лізі чемпіонів через пропущений гол з пенальті у виконанні Салаха.

Тоттенхем пропустив вже на 2-й хвилині матчу і встановив досить неприємне досягнення в цьогорічній Лізі чемпіонів, передає BBC 5 Live Sport..

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Пропущений гол з пенальті став вже 7-м із 17-ти на турнірі в перші 15 хвилин. Більше за лондонців на перших хвилинах не пропускав ніхто.

Нагадаємо, вирішальний матч ЛЧ сезону 2018/19 між Тоттенхемом та Ліверпулем відбувається на арені Ванда Метрополітано. Стартовий свисток пролунав о 22:00. Онлайн-трансляцію матчу можна подивитись на сайті "Футбол 24".

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