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Тоттенхем – Ліверпуль: шахраї видавали себе за стюардів та намагались викрасти квитки на фінал Ліги чемпіонів

21:20 152 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: шахраї видавали себе за стюардів та намагались викрасти квитки на фінал Ліги чемпіонів
Шахраї видавали себе за стюардів / Фото Event Stewards

Фінал Ліги чемпіонів приманює до себе не лише прихильників футболу, а і "фанатів" легкої наживи.

 
Мохамед Салах 2’
2’ Мохамед Салах

Злочинна група видавала себе за стюардів фіналу Ліги чемпіонів і перевіряла квитки у вболівальників, намагаючись їх викрасти, повідомляє ВВС.

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Іспанська поліція затримала мадридських "Остапів Бендерів" та конфіскувала у них фальшиві посвідчення стюардів і пристрої для перевірки квитків.

За інформацією ЗМІ, квитки на заключний матч ЛЧ сезону 2018/19 можна придбати з рук з націнкою у 20-50 разів.

Нагадаємо, фінальний матч ЛЧ між Тоттенхемом та Ліверпулем відбудеться першого червня на арені Ванда Метрополітано. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів

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Тоттенхем - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів
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