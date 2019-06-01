Тоттенхем – Ліверпуль: шахраї видавали себе за стюардів та намагались викрасти квитки на фінал Ліги чемпіонів

Шахраї видавали себе за стюардів / Фото Event Stewards

Фінал Ліги чемпіонів приманює до себе не лише прихильників футболу, а і "фанатів" легкої наживи.

Злочинна група видавала себе за стюардів фіналу Ліги чемпіонів і перевіряла квитки у вболівальників, намагаючись їх викрасти, повідомляє ВВС.

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Іспанська поліція затримала мадридських "Остапів Бендерів" та конфіскувала у них фальшиві посвідчення стюардів і пристрої для перевірки квитків.

За інформацією ЗМІ, квитки на заключний матч ЛЧ сезону 2018/19 можна придбати з рук з націнкою у 20-50 разів.

Нагадаємо, фінальний матч ЛЧ між Тоттенхемом та Ліверпулем відбудеться першого червня на арені Ванда Метрополітано. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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