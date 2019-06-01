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Тоттенхем – Ліверпуль: Салах забив третій найшвидший в історії гол у фіналах Кубка чемпіонів

1 червня 22:51 532 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Салах забив третій найшвидший в історії гол у фіналах Кубка чемпіонів
Мохамед Салах / твіттер Ліверпуля

Забитий вінгером англійського Ліверпуля Мохамедом Салахом м'яч у ворота лондонського Тоттенхема став одним із найшвидших у вирішальних поєдинках Кубка європейських чемпіонів.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Гол єгиптянина на 1-й хвилині 48-й секунді – третій найшвидший в історії головного євротурніру, повідомляє Mister Chip.

Тоттенхем – Ліверпуль – відео гола Салаха

Лише Енріке Матеос у 1959 році (мадридський Реал) та Паоло Мальдіні в 2005-му (Мілан) зуміли відзначитися швидше. До слова, в першому випадку команда автора забитого м'яча зрештою здобула трофей, а в другому – поступилася Ліверпулю у серії пенальті.

Відзначимо, що свій гол на 108-й секунді Мохамед Салах провів із одинадцятиметрової позначки. Пенальті вже на 23-й секунді поєдинку призначив Дамір Скоміна в суперечливому епізоді з нібито грою рукою Мусси Сіссоко.

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Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
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