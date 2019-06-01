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Тоттенхем – Ліверпуль: Салах став п'ятим африканцем, який забивав у фіналі Ліги чемпіонів

1 червня 23:04 179 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Салах став п'ятим африканцем, який забивав у фіналі Ліги чемпіонів
Мохамед Салах / Фото ФК Ліверпуль

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах вписав своє ім'я в історію фіналів Ліги чемпіонів.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Мохамед Салах відкрив рахунок у фіналі Ліги чемпіонів, реалізувавши пенальті у ворота Тоттенхема.

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Таким чином єгипетський форвард став 5-м представником африканського континету, який забивав у заключному матчі найпрестижнішого клубного турніру світу, повідомляє GracenoteLive.

Раніше це вдавалось Рабасі Маджері (1987, Порту), Самуелю Ето'о (2006 та 2009, Барселона), Дідьє Дрогба (2012, Челсі) та Садьйо Мане ( 2018, Ліверпуль).

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Рекорди Мохамед Салах Мохамед Салах
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