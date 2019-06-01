Тоттенхем – Ліверпуль: Салах став п'ятим африканцем, який забивав у фіналі Ліги чемпіонів

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах вписав своє ім'я в історію фіналів Ліги чемпіонів.
Мохамед Салах відкрив рахунок у фіналі Ліги чемпіонів, реалізувавши пенальті у ворота Тоттенхема.
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Таким чином єгипетський форвард став 5-м представником африканського континету, який забивав у заключному матчі найпрестижнішого клубного турніру світу, повідомляє GracenoteLive.
Раніше це вдавалось Рабасі Маджері (1987, Порту), Самуелю Ето'о (2006 та 2009, Барселона), Дідьє Дрогба (2012, Челсі) та Садьйо Мане ( 2018, Ліверпуль).
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