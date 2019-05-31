Тоттенхем – Ліверпуль: прес-конференція Юргена Клоппа перед фіналом Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поспілкувався з журналістами напередодні матчу проти Тоттенхема.

"Я пам'ятаю ігри проти Тоттенхема в цьому сезоні – в обох випадках ми виграли 2:1. Це не дає переваги перед матчем, але ми можемо працювати для можливостей в грі завтра – але тільки завтра. Не в цей момент.

Хлопці виступали у фіналі минулого сезону проти явних фаворитів, але минулого року ми самі здивували себе, вийшовши у фінал. Ми завжди чудово граємо вдома, але в матчах з Манчестер Сіті і Ромою ми відчували тиск. Це головне, ми повинні розвивати наш підхід, нашу тактику, навчитися, як поводитися в різних ситуаціях, але ви не хочете вбивати свої навички.

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У нас ще є фантастичні футбольні матчі, хлопці зробили цей крок, наслідок – 97 очок, вони були дійсно послідовними, і завтра ми повинні бути послідовними знову.

З 2012 року, крім 2017, я був зі своєю командою у фіналі. Іноді завдяки щасливим випадкам, але за останні сім років я став світовим рекордсменом у виграшах півфіналів. Я залишаюсь звичайною людиною.

Можуть бути моменти, коли пощастило і не пощастило, але я не можу змінити це. Я дуже поважаю те, що зробив Почеттіно – у нього була група талановитих гравців, які покращуються разом, це дійсно вражаюче. Мені це подобається.

Але якби Аякс був у фіналі, то це було б заслужено. Це справжній футбольний фінал, тепер обидва мають справу з тим, що робить гру досить напруженою. Ми дійсно з нетерпінням чекаємо справжньої гри, я впевнений".

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