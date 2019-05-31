Тоттенхем – Ліверпуль: прес-конференція Маурісіо Почеттіно перед фіналом Ліги чемпіонів

Тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився думками щодо майбутнього протистояння з Ліверпулем.

"Шлях до фіналу був неймовірним. Фокус, концентрація, я відчуваю задоволення від роботи з цією групою гравців. Я так пишаюся їхньою неймовірною готовністю до роботи і розумінням наших вимог. Ми готові, завтра ми будемо бігти, змагатися, насолоджуватися.

У момент, коли ви потрапите в фінал, ви думаєте про перемогу. Ми поважаємо нашого суперника, Ліверпуль – чудова команда, разом з Манчестер Сіті – найкраща в Англії. У них неймовірні гравці і великий клуб.

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Вибирати склад непросто. Потрібно прийняти рішення, а завтра воно може змінитися. У нас є вся інформація, ми будемо використовувати кожну деталь, щоб спробувати виграти. Ви можете використовувати тільки 11 гравців з самого початку – це найболючіша ситуація.

Завтра будемо демонструвати єдність. Футбол – це колективний спорт, енергія, навіть від гравців, які не грають, у роздягальні буде вирішальною. Повага має стати головною для гравців, які будуть обрані. Це завжди важке рішення, але це частина моєї роботи.

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Ми повинні грати зі свободою – коли ви в дитинстві граєте зі свободою, то не думаєте, що один мільярд людей спостерігає за вами. Допомога один одному, спілкування – ось ключі до успіху", – цитує Почеттіно ВВС.

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