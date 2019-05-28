Тоттенхем – Ліверпуль: Моурінью та Венгер знову зійдуться в дуелі – цього разу в ролі експертів

Колишні вороги спробують знайти спільну точку зору за переглядом фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль.

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер та колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью працюватимуть разом експертами під час фіналу ЛЧ на телеканалі beIN SPORTS.

Моурінью: Венгер – один з найкращих тренерів в історії футболу

Нагадаємо, саме цю "парочку" вважають одними з найзапекліших ворогів в історії АПЛ. Тандем цих тренерів часто змагався в словесних перепалках, а інколи навіть доходило до фізичного контакту.

Фінал ЛЧ Тоттенхем – Ліверпуль відбудеться 1 червня в Мадриді на арені Ванда Метрополітано.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів