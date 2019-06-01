Тоттенхем – Ліверпуль: мерсисайдці заробили найбільше пенальті в цьогорічній Лізі чемпіонів

Ліверпуль заробив п'ятий пенальті в цьогорічній Лізі чемпіонів.

Пенальті у ворота Тоттенхема став п'ятим у ворота суперників Ліверпуля в цьому сезоні, передає Squawka.

Тоттенхем – Ліверпуль – відео гола Салаха

Після передачі Мане м'яч влучив у руку Сіссоко, і Дамір Скоміна без роздумів вказав на позначку вже на 23-й секунді матчу. Мохамед Салах досить впевнено цей пенальті реалізував.

Нагадаємо, вирішальний матч ЛЧ сезону 2018/19 між Тоттенхемом та Ліверпулем відбувається на арені Ванда Метрополітано. Стартовий свисток пролунав о 22:00. Онлайн-трансляцію матчу можна подивитись на сайті "Футбол 24".

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