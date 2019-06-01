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ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Тоттенхем – Ліверпуль: матч розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблого Рейєса

17:10 248 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: матч розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблого Рейєса
Хосе Антоніо Рейєс / Sky Sports

УЄФА дозволив провести акцію перед фінальним матчем Ліги чемпіонів в Мадриді.

 

Футбольний союз опублікував своє рішення на офіційній сторінці в твіттері.

Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі

Рейєс грав і в Англії і в Іспанії, багато учасників поєдинку знали його особисто. Зокрема він захищав кольори Атлетіко, стадіон якого прийматиме фінальний поєдинок. Футболісти Тоттенхема та Ліверпуля разом з присутніми фанатами вшанують пам'ять хавбека хвилиною мовчання перед початком зустрічі.

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Нагадаємо, матч між англійськими командами відбудеться вже сьогодні, 1 червня.

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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Смерті футболістів
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