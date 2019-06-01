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Тоттенхем – Ліверпуль: Мане поділився простим рецептом успіху для перемоги в Лізі чемпіонів

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Тоттенхем – Ліверпуль: Мане поділився простим рецептом успіху для перемоги в Лізі чемпіонів
Садьйо Мане / Reuters

Лідер Ліверпуля Садьйо Мане не хоче обтяжувати себе зайвими думками перед матчем проти Тоттенхема.

 

Вінгер поділився очікуваннями від майбутнього фіналу Ліги чемпіонів на Ванда Метрополітано.

"У нас є досвід участі в фіналі, ми грали тут рік тому, але тоді нам не пощастило, та й Реал був занадто сильним. Зараз ми налаштовані максимально позитивно. Попереду нас чекає велике звершення.

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І у нас, і у Тоттенхема дуже молоді склади, але в той же час досвіду нам усім вистачає. Довелося взяти участь в різних іграх. Тут не варто надто довго думати, треба просто йти і перемагати", – сказав Мане в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, саме сенегалець відзначився єдиним голом Ліверпуля у минулорічному фіналі.

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Теги
Ліга чемпіонів Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Тоттенхем - Ліверпуль
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