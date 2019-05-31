Тоттенхем – Ліверпуль: Льоріс розповів, що стане головним фактором фіналу Ліги чемпіонів

Воротар Тоттенхема Уго Льоріс поділився очікуваннями від протистояння з Ліверпулем.

Француз готується до непередбачуваної гри за трофей Ліги чемпіонів.

"У футболі може відбутися все – головне, як ви реагуєте і намагаєтеся триматися до кінця гри. Я не дуже люблю говорити про суперника. Якщо вони у фіналі, то це тому, що вони заслуговують бути на цьому етапі змагань.

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Для нас це – насолоджуватися виставою, з бажанням виграти, різниця криється в дрібницях і все може статися. У нас було три тижні, щоб підготуватися до цієї гри, і ми готові зробити все якнайкраще завтра", – цитує Льоріса ВВС.

Нагадаємо, англійський фінал головного клубного євротурніру відбудеться вже завтра, 1 червня.

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