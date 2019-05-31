toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ НІГЕРІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Тоттенхем – Ліверпуль: Льоріс розповів, що стане головним фактором фіналу Ліги чемпіонів

22:02 276 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: Льоріс розповів, що стане головним фактором фіналу Ліги чемпіонів
Уго Льоріс / Reuters

Воротар Тоттенхема Уго Льоріс поділився очікуваннями від протистояння з Ліверпулем.

Француз готується до непередбачуваної гри за трофей Ліги чемпіонів.

"У футболі може відбутися все – головне, як ви реагуєте і намагаєтеся триматися до кінця гри. Я не дуже люблю говорити про суперника. Якщо вони у фіналі, то це тому, що вони заслуговують бути на цьому етапі змагань.

Тоттенхем – Ліверпуль: прес-конференція Маурісіо Почеттіно перед фіналом Ліги чемпіонів

Для нас це – насолоджуватися виставою, з бажанням виграти, різниця криється в дрібницях і все може статися. У нас було три тижні, щоб підготуватися до цієї гри, і ми готові зробити все якнайкраще завтра", – цитує Льоріса ВВС.

Нагадаємо, англійський фінал головного клубного євротурніру відбудеться вже завтра, 1 червня.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів

blog_ava
ЧС-2019 U-20: Нігерія – Україна: Петраков прислухався до критики, запас перевершив основу, а Лунін стукає у ворота Реала
02:00
9036
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Уго Льоріс Уго Льоріс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
29
хв
Тоттенхем
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук