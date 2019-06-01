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Тоттенхем – Ліверпуль: гравці збірної України розповіли, за кого вболіватимуть у фіналі Ліги чемпіонів

21:09 263 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: гравці збірної України розповіли, за кого вболіватимуть у фіналі Ліги чемпіонів
Коноплянка і Маліновський / УАФ

Гравці збірної України поділились своїми очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль.

 
Мохамед Салах 2’
2’ Мохамед Салах

Гравці збірної України поділились, за кого вболіватимуть у фіналі Ліги чемпіонів та розповіли, що очікують від цього матчу в коментарі YouTube-каналу УАФ.

Тоттенхем – Ліверпуль: стартові склади на фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Більшість вважає фаворитом протистояння Ліверпуль (6 проти 0 за Тоттенхем). Ярмоленко, Бутко і Кравець не визначились, кому надати перевагу.

Матч Тоттенхем – Ліверпуль відбудеться сьогодні о 22:00. Онлайн-трансляцію гри проведе і "Футбол 24".

Тоттенхем – Ліверпуль: все найцікавіше в день фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

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Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19
21:50
13057
Теги
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