Тоттенхем – Ліверпуль: Александер-Арнольд порівняв клас фіналістів Ліги чемпіонів

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд впевнений, що команда зможе нав'язати свою гру лондонцям.

Молодий гравець "червоних" поділився очікуваннями від майбутнього фіналу Ліги чемпіонів з Тоттенхемом.

"Ми дійшли до фіналу і в минулому році, а наш суперник цього жодного разу не робив. Втім, якщо говорити про клас команд, то він приблизно рівний. У Тоттенхемі є зірки світового футболу, є вони і у нас. Нас чекає битва до самого кінця. Думаю, це буде битва двох тактик.

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У нас є певний стиль, і ми намагаємося не змінювати його ні під якого суперника. Якщо ми сядемо в оборону і дозволимо "шпорам" диктувати свої умови, то лише надамо їм можливість грати в свій улюблений футбол. Ми повинні домінувати і працювати на їх половині поля. У цьому наш шанс завтра. Що б не трапилося, ми спробуємо грати в свій футбол.

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Знаємо, що нас завжди підтримають вболівальники, куди б ми не поїхали. Всі хлопці готові викластися на всі сто відсотків заради них. Сподіваюся, що у нас буде привід для радості", – сказав Александер-Арнольд в коментарі сайту УЄФА.

Матч між англійськими клубами відбудеться 1 червня на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.