Тоттенхем – Ліверпуль: 8 найкрасивіших дівчат футболістів, які зіграють у фіналі Ліги чемпіонів

Фінальний матч Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль відвідає чимало кралечок, які будуть несамовито підтримувати своїх чоловіків на трибунах Ванда Метрополітано у Мадриді.
Ці жінки завжди залишаються поза об'єктивами фотокамер, однак саме вони надихають футболістів на великі подвиги. Моделі, актриси, неймовірні співачки – у таборі фіналістів цьогорічної Ліги чемпіонів вистачає гарячих красунь, які не завжди демонструють зразкову поведінку.
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Нападник Тоттенхема Деле Алі шукатиме на трибунах свою, як подейкують, дуже стервозну кохану Рубі Мей. Обоє нещодавно потрапили у гучний секс-скандал. Натомість його візаві з Ліверпуля Роберто Фірміно сподівається присвятити хоча б один гол рідній Ларіссі. Гаряча бразилійка з усіх сил допомагала 27-річному форварду відновитись до головного матчу єврокубкового сезону і, схоже, у неї вийшло.
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Справжньою окрасою віп-ложі Метрополітано також повинна стати друга половинка Окслейда-Чемберлена – неймовірна британська співачка Перрі Едвардс. Хто-зна, можливо, саме вона виконає у роздягальні "червоних" після гри знамениту "We are the Champions"... і зробить це значно краще, ніж Гонсало Ігуаїн у Баку.
"Футбол 24" обрав вісім найкрасивіших та найбільш харизматичних левичок, які несамовито "топитимуть" у Мадриді за своїх коханих. Чиї дівчата красивіші – обирати вам.
Рубі Мей (Деле Алі)
Ларіса Саад (Лукас Моура)
Ю Сон Ян (Сон Хин Мін)
Марін Льоріс (Уго Льоріс)
Ларісса Перейра (Роберто Фірміно)
Перрі Едвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен)
Джордан Данн (Даніел Старрідж)
Ребека Тавареш (Фабінью)