Тоттенхем – Ліверпуль: 8 найкрасивіших дівчат футболістів, які зіграють у фіналі Ліги чемпіонів

Фінальний матч Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль відвідає чимало кралечок, які будуть несамовито підтримувати своїх чоловіків на трибунах Ванда Метрополітано у Мадриді.

Ці жінки завжди залишаються поза об'єктивами фотокамер, однак саме вони надихають футболістів на великі подвиги. Моделі, актриси, неймовірні співачки – у таборі фіналістів цьогорічної Ліги чемпіонів вистачає гарячих красунь, які не завжди демонструють зразкову поведінку.

"Сонячний день з моїм татком": зірка Барселони зализує рани в обіймах сексапільної фітнес-тренера

Нападник Тоттенхема Деле Алі шукатиме на трибунах свою, як подейкують, дуже стервозну кохану Рубі Мей. Обоє нещодавно потрапили у гучний секс-скандал. Натомість його візаві з Ліверпуля Роберто Фірміно сподівається присвятити хоча б один гол рідній Ларіссі. Гаряча бразилійка з усіх сил допомагала 27-річному форварду відновитись до головного матчу єврокубкового сезону і, схоже, у неї вийшло.

Каріус зробив вибір між фіналом Ліги чемпіонів та відпочинком із сексуальною подругою – вболівальники його підтримали

Справжньою окрасою віп-ложі Метрополітано також повинна стати друга половинка Окслейда-Чемберлена – неймовірна британська співачка Перрі Едвардс. Хто-зна, можливо, саме вона виконає у роздягальні "червоних" після гри знамениту "We are the Champions"... і зробить це значно краще, ніж Гонсало Ігуаїн у Баку.

"Футбол 24" обрав вісім найкрасивіших та найбільш харизматичних левичок, які несамовито "топитимуть" у Мадриді за своїх коханих. Чиї дівчата красивіші – обирати вам.

Рубі Мей (Деле Алі)

Ларіса Саад (Лукас Моура)

Ю Сон Ян (Сон Хин Мін)

Марін Льоріс (Уго Льоріс)

Ларісса Перейра (Роберто Фірміно)

Перрі Едвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен)

Джордан Данн (Даніел Старрідж)

Ребека Тавареш (Фабінью)