Тоттенхем – Ліверпуль: 50 тисяч фанатів мерсисайдців підірвали Мадрид виконанням пісні YNWA – вражаюче видовище

Фанати Ліверпуля завжди славились своїми вокальними даними, що вони і вкотре продемонстрували в Мадриді.

Червоне нашестя прихильників Ліверпуля заполонило вулиці Мадрида напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Тоттенхем – Ліверпуль: все найцікавіше в день фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 (LIVE)

Фанати мерсисайдців зібрались на одній з площ столиці Іспанії і в 50 тисяч горлянок виконали свою традиційну пісню "You'll never walk alone".

Нагадаємо, фінальний матч цьогорічного розіграшу ЛЧ між Тоттенхемом та Ліверпулем відбудеться першого червня на арені Ванда Метрополітано. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів