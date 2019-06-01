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Тоттенхем – Ліверпуль: 50 тисяч фанатів мерсисайдців підірвали Мадрид виконанням пісні YNWA – вражаюче видовище

20:45 493 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: 50 тисяч фанатів мерсисайдців підірвали Мадрид виконанням пісні YNWA – вражаюче видовище
Вболівальники Ліверпуля / Фото B/R Football

Фанати Ліверпуля завжди славились своїми вокальними даними, що вони і вкотре продемонстрували в Мадриді.

 
Мохамед Салах 2’
2’ Мохамед Салах

Червоне нашестя прихильників Ліверпуля заполонило вулиці Мадрида напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Тоттенхем – Ліверпуль: все найцікавіше в день фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 (LIVE)

Фанати мерсисайдців зібрались на одній з площ столиці Іспанії і в 50 тисяч горлянок виконали свою традиційну пісню "You'll never walk alone".

Нагадаємо, фінальний матч цьогорічного розіграшу ЛЧ між Тоттенхемом та Ліверпулем відбудеться першого червня на арені Ванда Метрополітано. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
08:30
5509
Теги
Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів футбольні фанати Відеоновини
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