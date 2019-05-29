Тоттенхем – Ліверпуль: 26 гравців "шпор" вирушили до Мадрида на фінал Ліги чемпіонів

Гравці Тоттенхема на чолі з тренерським штабом вирушили на, ймовірно, найважливіший матч у своєму житті.
Делегація Тоттенхема вилетіла до Мадрида захищати честь лондонського клубу у фіналі Ліги чемпіонів.
Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19
Головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно взяв із собою 26 гравців, серед яких: Уго Льоріс, Кіран Тріпп'єр, Денні Роуз, Тобі Алдервейрелд, Ян Вертонген, Давінсон Санчес, Сон Хин Мін, Гаррі Вінкс, Харрі Кейн, Ерік Ламела, Віктор Ваньяма, Мішел Ворм, Ерік Дайєр, Кайл Вокер-Пітерс, Мусса Сіссоко, Фернандо Льоренте , Деле Аллі, Хуан Фойт, Пауло Гаццаніга, Крістіан Еріксен, Серж Ор'є, Лукас Моура, Бен Девіс, Альфі Вайтмен, Джордж Марш, Олівер Скіпп.
Зустріч з Ліверпулем відбудеться першого червня, початок о 22:00.
Тоттенхем – Ліверпуль: статистика протистоянь фіналістів Ліги чемпіонів 2018/19