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Тоттенхем – Ліверпуль: 26 гравців "шпор" вирушили до Мадрида на фінал Ліги чемпіонів

19:15 283 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: 26 гравців "шпор" вирушили до Мадрида на фінал Ліги чемпіонів
Тоттенхем прямує до Мадрида / Фото ФК Тоттенхем

Гравці Тоттенхема на чолі з тренерським штабом вирушили на, ймовірно, найважливіший матч у своєму житті.

 

Делегація Тоттенхема вилетіла до Мадрида захищати честь лондонського клубу у фіналі Ліги чемпіонів.

Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно взяв із собою 26 гравців, серед яких: Уго Льоріс, Кіран Тріпп'єр, Денні Роуз, Тобі Алдервейрелд, Ян Вертонген, Давінсон Санчес, Сон Хин Мін, Гаррі Вінкс, Харрі Кейн, Ерік Ламела, Віктор Ваньяма, Мішел Ворм, Ерік Дайєр, Кайл Вокер-Пітерс, Мусса Сіссоко, Фернандо Льоренте , Деле Аллі, Хуан Фойт, Пауло Гаццаніга, Крістіан Еріксен, Серж Ор'є, Лукас Моура, Бен Девіс, Альфі Вайтмен, Джордж Марш, Олівер Скіпп.

Зустріч з Ліверпулем відбудеться першого червня, початок о 22:00.

Тоттенхем – Ліверпуль: статистика протистоянь фіналістів Ліги чемпіонів 2018/19

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Тоттенхем - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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