Тоттенхем перестріляв Лідс у поєдинку 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Тоттенхем – Лідс на "Футбол 24".

Лідс шокував Тоттенхем на 10 хвилині голом Сюммервілля, але "шпори" оговтались – Кейн на 25 хвилині вирівняв становище. Втім, на перерву "павичі" пішли, ведучи в рахунку: Крістенсен головою переправив м'яч вперед, а Родріго ударом в дотик пробив Льоріса.

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Другий тайм почався з голу Бена Девіса, але Лідс знову вийшов вперед – Родріго оформив дубль. Бентанкур через 4 хвилини зробив рахунок 3:3, а вже через 3 хвилини уругваєць оформив дубль та приніс Тоттенхему перемогу.