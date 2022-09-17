У суботу, 17 вересня, у Лондоні зустрінуться команди з протилежних частин турнірної таблиці – один із лідерів АПЛ Тоттенхем прийматиме Лестер. Команда Антоніо Конте намагатиметься реабілітуватися після прем’єрної поразки у сезоні, а "лисиці" прагнутимуть здобути першу перемогу в АПЛ.

Трансляція

Поєдинок, який розпочнеться о 19:30 за київським часом, дивіться на setantasports.com. Коментуватиме його Олексій Іванов.

Орієнтовні склади

Тоттенхем: Льоріс – Ромеро, Дайєр, Девіс – Емерсон, Бентанкур, Хьойберг, Перішіч – Рішарлісон, Сон Хин Мін, Кейн.

Лестер: Ворд – Джастін, Ндіді, Еванс, Томас – Меддісон, Тілеманс, Сумаре, Дьюсбері-Хол, Барнс – Варді.

Арбітри

Головний рефері – Саймон Хупер, асистенти: Адріан Холмс, Марк Скоулз, четвертий рефері – Джарред Джилетт, судді VAR: Андре Маррінер, Едді Смарт.

Поточна форма

Тоттенхем та Манчестер Сіті залишаються двома учасниками АПЛ, які не знали поразок у цьому сезоні та ділять між собою другу сходинку у турнірній таблиці. Обидві команди двічі грали унічию і ще по чотири рази перемагали. Команда Антоніо Конте не зуміла виграти у двох лондонських дербі: з Челсі (2:2) та Вест Хемом (1:1). З іншого боку, "шпори" у поточному сезоні все ще не зустрічалися із командами, які розташовуються вище десятої сходинки (за виключенням Челсі). Відтак, серйозні іспити для Тоттенхема все ще попереду.

Неоднозначно лондонці стартували у Лізі чемпіонів. У першому турі вони наприкінці зустрічі дотиснули Марсель (2:0), проте через тиждень у схожому стилі з двома пізніми голами поступилися Спортінгу (0:2). Для Конте та компанії ця поразка виявилася першою у сезоні.

Очевидним фаворитом суботнього протистояння виглядає Тоттенхем. Усе через жахливий старт Лестера. "Лисиці" не програли лише у першому турі, проте навряд чи можуть бути задоволені нічиєю з Брентфордом. До 62-ї хвилини вони вели у рахунку 2:0, утім, згодом двічі пропустили. Після цього хлопці Брендана Роджерса поступилися у п'ятьох поєдинках поспіль (слід зауважити, що серед суперників були Арсенал, Челсі та Манчестер Юнайтед). Розбавила цю смугу невдач вистраждана перемога у серії пенальті над Стокпортом у Кубку ліги.

Історія протистоянь

У минулому сезоні лондонці двічі перемогли суперника: 3:2 на виїзді та 3:1 вдома. Взагалі за останні п'ять очних поєдинків Лестер виграв лише одного разу – наприкінці грудня 2020-го у Лондоні (2:0).

Шість попередніх голів "шпор" у ворота Лестера порівну розділили між собою три гравці: Сон, Кейн та Бергвейн (останнього вже немає у команді).

Кадрова ситуація

Єдина відчутна втрата Тоттенхема – Лукас Моура, який вибув майже місяць тому через травму сухожилля. Крім того, Антоніо Конте зауважив, що не планує застосовувати ротацію. За словами тренера, її варто очікувати після 13 зіграних матчів у всіх турнірах у період з 1 жовтня по 12 листопада.

Хороша новина для Лестера – потенційне повернення у склад Денніса Прата, який пропустив останні матчі через травму. Натомість все ще у лазареті залишаються Раян Бертранд та Рікардо Перрейра.