Тоттенхем – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем не помітив Крістал Пелас в рамках 5-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Крістал Пелас.

"Шпори" розпочали свій переможний похід вже на 11-й хвилині завдяки голу Сон Хин Міна, а через стільки ж часу кореєць святкував дубль.

Шедевральний гол та історичне досягнення Абрахама у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Челсі – 2:5

Вболівальники до перерви побачили ще 2 забиті м'ячі – автогол ван Анхольта та влучний удар Ламели.

Друга половина зустрічі відбувалась значно спокійніше та без забитих м'ячів. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Тоттенхема 4:0.

Підопічні Почеттіно піднялись на третє місце у турнірній таблиці. Крістал Пелас – 11-й.

Челсі розгромив Вулверхемптон, Тоттенхем знищив Крістал Пелас: 5-й тур АПЛ, матчі суботи