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Тоттенхем – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу

23:12 41 Читать на русском
Тоттенхем – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Тоттенхем – Крістал Пелас – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Тоттенхем

Тоттенхем не помітив Крістал Пелас в рамках 5-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Крістал Пелас.

11’ Сон Хин Мін
21’ Патрік ван Анхольт
23’ Сон Хин Мін
42’ Ерік Ламела
 
11’ Сон Хин Мін
21’ Патрік ван Анхольт
23’ Сон Хин Мін
42’ Ерік Ламела

"Шпори" розпочали свій переможний похід вже на 11-й хвилині завдяки голу Сон Хин Міна, а через стільки ж часу кореєць святкував дубль.

Шедевральний гол та історичне досягнення Абрахама у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Челсі – 2:5

Вболівальники до перерви побачили ще 2 забиті м'ячі – автогол ван Анхольта та влучний удар Ламели.

Друга половина зустрічі відбувалась значно спокійніше та без забитих м'ячів. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Тоттенхема 4:0.

Підопічні Почеттіно піднялись на третє місце у турнірній таблиці. Крістал Пелас – 11-й.

Челсі розгромив Вулверхемптон, Тоттенхем знищив Крістал Пелас: 5-й тур АПЛ, матчі суботи

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