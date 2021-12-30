Тоттенхем – Фулхем: черговий матч АПЛ офіційно скасовано через COVID-19
На Туманному Альбіоні продовжується невтішна тенденція через пандемію.
Англійська Прем'єр-ліга скасувала поєдинок 16-го туру Тоттенхем – Фулхем, повідомляє офіційний сайт "шпор".
АПЛ може зупинити турнір через коронавірус
Таке рішення було прийнято через низку позитивних тестів на коронавірус у таборі "дачників". Нагадаємо, що це не перший випадок на цьому тижні, 28 грудня не відбувся матч Евертон – Манчестер Сіті за тієї ж причини. За інформацією певних ЗМІ, турнір можуть повністю призупинити, якщо ситуація з пандемією не покращиться.
Після 15-ти турів підопічні Моурінью розташувались на 7-й сходинці, Фулхем – 18-й.
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