Тоттенхем не залишив шансів Евертону у матчі 28-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.

Тоттенхем досить швидко не лише вийшов вперед, а й оформив комфортну перевагу. Спочатку Майкл Кін зрізав м'яч у власні ворота, а Сон Хин Мін через 3 хвилини подвоїв перевагу. До перерви Кейн зробив рахунок розгромним, а у другій половині Регілон та Кейн добили знекровленого суперника.

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Таким чином, Тоттенхем набрав 45 очок та лишився сьомим, а Евертон з 22 пунктами залишився поблизу зони вильоту.