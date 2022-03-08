Тоттенхем – Евертон – 5:0 – відео голів та огляд матчу
06:00 - Читать на русском
Тоттенхем не залишив шансів Евертону у матчі 28-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.
Тоттенхем досить швидко не лише вийшов вперед, а й оформив комфортну перевагу. Спочатку Майкл Кін зрізав м'яч у власні ворота, а Сон Хин Мін через 3 хвилини подвоїв перевагу. До перерви Кейн зробив рахунок розгромним, а у другій половині Регілон та Кейн добили знекровленого суперника.
Тоттенхем розгромив Евертон – Миколенко вийшов, коли рятувати було нічого, Лемпарда наближають до вильоту
Таким чином, Тоттенхем набрав 45 очок та лишився сьомим, а Евертон з 22 пунктами залишився поблизу зони вильоту.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter