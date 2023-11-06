Тоттенхем – Челсі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу з неоднозначним поверненням Мудрика
Тоттенхем приймає Челсі в завершальному матчі 11 туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ за участю Михайла Мудрика – у цій новині.
Поєдинок Тоттенхем – Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на платформах Setanta Sports і MEGOGO, а Футбол 24 проведе текстовий онлайн.
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Михайло Мудрик повертається у заявку після травми і 2 пропущених матчів. Щоправда, українець розпочне гру в запасі. У разі виходу на поле вінгер Челсі спробує продовжити серію результативних лондонських дербі – раніше постраждали Фулхем та Арсенал.
Стартовий склад Тоттенхема:
Стартовий склад Челсі: