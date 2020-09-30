Тоттенхем – Челсі: Моурінью та Лемпард влаштували гарячу перепалку під час матчу
Емоцій у поєдинку 1/8 фіналу Кубка англійської ліги не бракувало.
Принциповість поєдинку між Тоттенхемом та Челсі зашкалювала. На 27-й хвилині зустрічі вияснити стосунки вирішили і головні тренери лондонських команд.
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Наставники емоційно щось доводили один одному, а Моурінью навіть дозволив собі продемонструвати колишньому підопічному характерний жест "бла-бла-бла". На щастя, конфлікт між фахівцями завершився лише іронічними посмішками.
Нагадаємо, Тоттенхем зумів вибити Челсі з Кубка англійської ліги у серії післяматчевих пенальті (1:1, пен. 5:4).
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